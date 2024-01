Napoli, Aurelio De Laurentiis prepara la squadra del futuro

Indubbiamente il Napoli che abbiamo visto in campo dall’inizio di questa stagione è ben diverso da quello dello scorso anno. Sarà per l’addio di mister Luciano Spalletti che ha saputo tirar fuori le migliori qualità della squadra, sarà per la partenza del difensore sudcoreano Kim Min-Jae, l’11 in campo sembra non essere ancora riuscito a trovare un nuovo equilibrio.

Le cose, però, potrebbero cambiare già a partire dal prossimo anno perché il presidente De Laurentiis è al lavoro per cercare di ricomporre una squadra solida da presentare ai tifosi.

A parlarne è SportdelSud.it: “In casa Napoli sembra essere partito una sorta di “toto allenatori” in vista della prossima stagione. Con un presunto arrivo di Hamed Junior Traorè nel capoluogo campano, e con Giacomo Raspadori e Jesper Lindstrom già a disposizione della rosa azzurra, si potrebbe anche ipotizzare una possibile scelta di Roberto De Zerbi come guida tecnica“.

“Ad oggi sembra un azzardo ma che il profilo piace molto ad Aurelio De Laurentiis non è certo una novità. Inoltre, i tre calciatori appena citati sembrano essere molto adatti per il sistema di gioco dell’attuale tecnico del Brighton“.

“Di fatti, sia Hamed Junior Traorè che Giacomo Raspadori si sono praticamente consacrati sotto la guida tecnica di Roberto De Zerbi. Addirittura, l’attuale numero 81 del Napoli ha esordito in A proprio grazie al tecnico del Brighton ai tempi del Sassuolo. Mentre l’ivoriano ha fatto il grande salto di qualità proprio con l’ex mister dei neroverdi: arrivato dall’Empoli ha messo a segno ben 10 reti“.