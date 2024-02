Napoli, cinque giocatori in bilico per giugno

Il Napoli attualmente possiede cinque giocatori in bilico per giugno, tra questi anche Raspadori

Il Napoli in previsione dell’estate prossima dovrà esaminare la situazione di vari giocatori. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbero cinque giocatori del Napoli in fase di incertezza, sarà fondamentale valutare le loro prestazioni durante questo secondo tratto di stagione.

I giocatori in bilico

“Per Alex Meret, Amir Rrahmani, Mario Rui, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori non è scontata la permanenza a Napoli, per diverse ragioni. Così il loro rendimento in questi ultimi mesi deciderà non soltanto il destino della squadra, ma anche il loro futuro.

Chi vuol tenersi Napoli, deve dimostrarlo ora. Senza Champions, molti eroi dello scudetto diventeranno il passato”, spiega il quotidiano sportivo. Oltre a questi cinque calciatori, sono già confermate le partenze di Piotr Zielinski e Victor Osimhen.

È probabile che nell’estate prossima si verifichi una significativa rivoluzione. Il Napoli mira a ripartire da un progetto giovanile e prospettico, seguendo un approccio simile a quello del secondo anno con Spalletti in panchina.