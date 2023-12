Napoli – Definito il post Elmas: possono arrivare Samardzic e Soumaré

E’ ormai ufficiale: Elmas ha firmato con il Lipsia! L’affare che porterà nelle casse del Napoli 20 milioni di euro si è concluso nella giornata di ieri. Si tratta della prima operazione della sessione di mercato invernale che ormai incombe sulle società.

In casa Napoli, però, è ora di correre ai ripari e di cercare un sostituto. La dirigenza azzurra ha iniziato già a definire il post Elmas con ben due obiettivi da mettere a segno nelle prossime settimane. Il primo nome caldo sulla lista è quello di Lazar Samardzic dell’Udinese. Il suo è un profilo che il Napoli segue già da tempo e che finalmente potrebbe riuscire a portare all’ombra del Vesuvio.

“La priorità è quella di puntare a un centrocampista puro, meglio ancora se giovane e di talento” scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Lazar Samardzic è un vecchio pallino del Napoli che l’Udinese valuta più o meno la cifra ricavata dalla cessione di Elmas (25 milioni). Piace lui, tedesco di nascita e serbo di nazionalità e nazionale, 21 anni e un passo di addio estivo fallito a un centimetro dalle visite mediche” prosegue il quotidiano.

Non è da escludere, però, che gli azzurri tentino un doppio colpo a gennaio. Un altro profilo osservato, infatti, è quello di Boubakary Soumaré del Leicester ma attualmente in forza al Siviglia. Resta da capire se il presidente De Laurentiis sia pronto a sborsare un totale di 39 milioni di euro (25 per Samardzic e 14 per Soumaré) già a gennaio.