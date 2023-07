Napoli, due colpi da 62 milioni di euro: ADL stravede per un difensore, un big a centrocampo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con il trio Meluso-Micheli-Mantovani, è al lavoro per il mercato del club azzurro, con l’obiettivo primario di rinforzare la difesa dopo l’addio di un calciatore importante come il coreano Kim. Per sostituirlo, diversi sono i nomi sulla lista, con Kevin Danso che è ritornato prepotentemente al primo posto nelle ultime ore.

La SSC Napoli avrebbe presentato un’offerta da 15 milioni di euro, cifre ritenute ancora non congrue da parte del Lille che ne richiede invece 22. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis stravede invece per un altro calciatore, il difensore della Roma Ibanez, per il quale sarebbe pronto a fare un sacrificio economico importante. Il club giallorosso chiede infatti 30 milioni di euro per cedere il suo difensore titolare al club partenopeo.

Oltre la questione difensore il Napoli è sempre vigile sul centrocampista. La questione Zielinski è infatti delicata e ad oggi non ci sono sviluppi sul rinnovo. La dirigenza partenopeo è al lavoro per un grande acquisto, Gabri Veiga, con una valutazione da 40 milioni di euro. Insieme con Danso, quindi, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a spendere oltre 60 milioni di euro, due acquisti per far rinascere il Napoli e far ritornare un grande entusiasmo alla piazza azzurra.