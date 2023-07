Napoli, il giovane Costanzo sarà il jolly difensivo di Garcia: anche Spalletti l’ha sempre apprezzato

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, si appresta ad iniziare la sua nuova avventura napoletana. Dopo le vacanze, infatti, calciatori e staff si riuniranno a Castel Volturno per iniziare la stagione e il ritiro di Dimaro. Fino a questo momento ci sono poche novità, con l’unico addio importante quello del difensore coreano Kim.

Tra i convocati di Dimaro potrebbe esserci un difensore ex Primavera che lo scorso anno è andato in Serie C per fare esperienza, Davide Costanzo. Quest’ultimo è stato già convocato lo scorso anno per il ritiro in Trentino e quest’anno potrebbe ripetersi per prendere, temporaneamente, il posto di Kim. Costanzo è un difensore centrale dotato di un’ottima struttura fisica con un altezza di un metro ed ottanta. Di piede sinistro, nel suo esordio con la maglia partenopeo indossò anche la fascia da capitano per quindici minuti.

Il difensore ventunenne potrebbe rappresentare il jolly di quest’anno che Rudi Garcia è pronto a far crescere. Probabilmente, il nuovo mister ne ha già parlato con Spalletti, il quale ha espresso solo parole d’elogio per lui.