Napoli, il Real Madrid di Ancelotti su Lozano: De Laurentiis chiede 35 milioni

Quella attuale potrebbe essere l’ultima stagione del Chucky Lozano con la maglia del Napoli. La stessa ala messicana ha affermato poco tempo fa che gli piacerebbe giocare in un top club nel futuro, ed il club di De Laurentiis di certo non lo costringerà a restare.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes’ inoltre, sull’ex PSV Eindhoven sarebbe piombato nelle ultime ore il Real Madrid. Sulla panchina dei blancos infatti vi è Carlo Ancelotti, grande estimatore del Chucky.

Nella sua parentesi napoletana fu proprio il tecnico di Reggiolo a chiedere al club partenopeo l’acquisto di Hirving Lozano per la cifra record di circa 50 milioni di euro. Ora così l’ala messicana ed il tecnico italiano potrebbero incontrarsi nuovamente a Madrid, nel club di Florentino Perez.

La richiesta da parte di Ancelotti nasce dalla necessità di dover sostituire Gareth Bale. L’ala ex Tottenham è in scadenza contrattuale a giugno 2022 e non rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid. La dirigenza madrilena dovrà così adoperarsi alla ricerca di un sostituto, che possa alternarsi in maniera efficace con Rodrygo.

Convincere il Napoli a privarsi di Lozano non sarà impresa ardua. Ovviamente però Aurelio De Laurentiis non ha la minima intenzione di fare sconti. Per il cartellino del Chucky occorrono almeno 35 milioni di euro. Cifre inferiori a questa richiesta non verranno assolutamente prese in considerazione.