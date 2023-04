Napoli, infortunio Giovanni Simeone: non è grave

L'infortunio di Giovanni Simeone fortunatamente non è grave: ecco quando potrà tornare in campo il giocatore

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, in prestito dal Verona, ha subito un infortunio a Lecce e adesso i tifosi si chiedono quando potrà tornare in campo. Fortunatamente, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, la situazione non è grave.

Le condizioni fisiche di Simeone

“E allora, diagnosi ufficiale: il problema muscolare alla coscia destra è certificato, ma l’entità del problema ha concesso a Simeone di tirare un respiro di sollievo” scrive il noto quotidiano sportivo.

Dunque, per quanto tempo non lo vedremo giocare? Stando alle prime previsioni, il Cholito salterà sicuramente le due partite di Champions con il Milan e poi le partite di campionato con il Verona in casa (sabato) e con la Juve a Torino (23 aprile).

La speranza è quella di rivederlo almeno dal 29 aprile in occasione di Napoli-Salernitana. Eventualmente, almeno per il 3 maggio ovvero Udinese-Napoli.