Napoli, infortunio Kvaratskhelia: le condizioni fisiche

Kvaratskhelia è uno dei protagonisti di questa grande annata del Napoli. Per questo motivo, il suo infortunio ha fatto tremare tutto il club azzurro che dipende soprattutto dalle sue prestazioni. A quanto pare, lo stop del georgiano potrebbe mettere a rischio il suo esordio nella nuova stagione.

Le condizioni fisiche

L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato le condizioni fisiche di Kvara, a forte rischio per la partita contro il Frosinone. Ecco quanto riportato dal noto quotidiano nella sezione sport:

“Al momento, è Khvicha Kvaratskhelia uscito malconcio dalla sfida con il Girona a non far dormire sonni tranquilli: ha rimediato una botta, un trauma distorsivo che tra qualche giorno dovrà essere rivalutato, per capire se c’è anche un interessamento dei legamenti.

Che al momento lo staff medico tende a escludere. Diciamo che la sua presenza tra due settimane a Frosinone non è proprio così sicura. Ma incidenti del genere, le valutazioni vanno fatte a distanza di qualche giorno e senza accelerazioni. La parola più comune in questi giorni è “affaticamento”. In parole povere: stanchezza”.