Napoli, la motivazione che ha portato Giuntoli a trasferirsi alla Juventus

Cristiano Giuntoli si appresta a diventare un nuovo dirigente della Juventus. Dopo otto anni in Campania e dopo la vittoria dello Scudetto, la decisione di lasciare Napoli per trasferirsi ai bianconeri ha sorpreso i tifosi ed Aurelio De Laurentiis, il quale voleva Giuntoli ancora a Napoli per condividere altri successi.

Da Torino, però, sono sicuri sul motivo che ha portato Giuntoli a prendere questa decisione. Il dirigente partenopeo, infatti, è convinto che lo Scudetto rappresenta un punto di arrivo e che il Napoli non possa ambire a traguardi maggiori anche per via del fatturato non competitivo come quello dei bianconeri.

A Napoli, continuano da Torino, il dirigente azzurro è ‘costretto’ ad effettuare acquisti con un budget ridotto e con tante clausole che alla fine portano il calciatore a prendere una strada diversa. Alla Juventus, invece, Giuntoli avrà la possibilità di un budget differente rispetto a Napoli e con la possibilità di chiudere contratti molto più velocemente.