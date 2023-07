Napoli, lascia il capitano della squadra Primavera: Spalletti l’aveva convocato in prima squadra

Era arrivato a Napoli con tanti elogi qualche mese fa ed ora la sua avventura partenopea è terminata. Come riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, infatti, il Napoli ha ceduto in queste ore il capitano della squadra Primavera, Benedetto Barba, al Renate. Con il club di Serie C il giocatore firmerà un contratto di due anni a titolo definitivo.

Il classe 2003 partirà quindi da una serie inferiore per provare la risalita. In alcune partite della squadra primavera aveva impressionato tanto da riuscire ad essere convocato in prima squadra da parte di Luciano Spalletti.