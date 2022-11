Napoli, l’ex Ounas si pente: “Non avrei mai dovuto firmare per loro. Crotone mi ha aperto gli occhi”

Ai microfoni della stampa francese, l’ex attaccante del Napoli, Adam Ounas, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui si è pentito della sua scelta di carriera, la SSC Napoli:

“A Crotone mia moglie mi ha chiesto di svegliarmi. Quando arrivai nel 2021 scoprii la città, il livello della squadra: ho capito come stavano le cose“

“Non avrei mai douto firmare per il Napoli, ma accettare, ad esempio, l’offerta della Roma che mi voleva per sostituire Salah appena ceduto al Liverpool. Le scelte, in una carriera, sono importanti“.

“Ne ho fatta una brutta e Crotone mi ha aperto gli occhi. Siamo felici di essere tornati in Francia e giocare per il Lille“.