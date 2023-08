Napoli, Lozano verso il PSV: la trattativa va avanti

Il calciomercato estivo sta per finire e il Napoli continua la sua trattativa per il ritorno di Lozano al Psv Eindhoven. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la trattativa non è ancora chiusa ma sta procedendo a gonfie vele.

Continuano le trattative

L’affare non è ancora chiuso ma si procede spediti verso il trasferimento. Inoltre, sono state smentite le visite mediche fissate per la giornata di oggi, a dispetto di quanto annunciato dal Messico.

La trattativa, dunque, sta procedendo bene e i due club stanno cercando l’intesa affinché entrambi siano soddisfatti. Lozano ha già giocato nel PSV, anzi, è stata proprio questa squadra a lanciarlo nel grande calcio europeo per poi andare al Napoli nel 2019.

“Il Chucky ha aperto all’ipotesi del trasferimento in Olanda, si lavora per mettere a posto le cifre tra l’ingaggio e la trattativa tra i due club, l’eventuale passaggio dell’esterno offensivo classe 2003 Bakayoko al Psg per 25 milioni inciderebbe tanto sulle negoziazioni.

Il Psv Eindhoven ha offerto 10 milioni più bonus, il Napoli vuole incassare almeno 15 milioni ma le parti si stanno avvicinando, sembra che possa esserci un rilancio” aveva scritto qualche giorno fa il Corriere del Mezzogiorno.