Napoli, messaggio in chat ai compagni da parte di Kim: “Che succede?”

Il Napoli sta vivendo un periodo di crisi in classifica, trovandosi attualmente al nono posto (con una partita da recuperare), un netto contrasto rispetto alle prestazioni eccezionali della stagione precedente, quando hanno dominato il campionato.

Il messaggio di Kim

La delusione regna nello spogliatoio partenopeo, con i giocatori di punta che sono quasi increduli di fronte a una stagione così negativa. Walter Mazzarri, l’allenatore, non è riuscito a invertire la tendenza.

La squadra che una volta sembrava una macchina perfetta, costruita da Luciano Spalletti, ora è irriconoscibile. Anche da lontano, gli ex giocatori come Lozano e Kim seguono da vicino le sorti del Napoli, mostrando sorpresa e preoccupazione per la situazione attuale. “Cosa sta succedendo?” avrebbe recentemente scritto in chat l’attuale difensore del Bayern Monaco.

L’ex difensore, che è stato ceduto la scorsa estate per 42 milioni di euro, è profondamente addolorato e sorpreso dal crollo dei suoi ex compagni di squadra. Nonostante la sua partenza, il sudcoreano conserva un affetto speciale per l’esperienza vissuta all’ombra del Vesuvio.