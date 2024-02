Napoli – Calciomercato invernale deludente, ma i tifosi sperano bene nel futuro

Con la sessione di mercato invernale il presidente De Laurentiis ha avuto l’opportunità di rimediare a diverse situazioni in campo con l’obiettivo di rientrare nella zona Champions League entro la fine di questa stagione di Serie A.

Eppure mister Mazzarri a Milano ha preferito la vecchia guardia schierando in campo i titolarissimi delle scorse stagioni con una sola eccezione: il neo arrivato Pasquale Mazzocchi.

I tifosi stessi si sarebbero aspettati di più da questa sessione di mercato, ma non manca l’entusiasmo per il futuro, soprattutto per l’arrivo di Mazzocchi (3 milioni di euro ) e Ngonge (19 milioni di euro).

Un altro colpo messo a segno è quello di Traorè, tornato a giocare in Serie A dopo l’esperienza in Premier League e approdato a Napoli come rinforzo a centrocampo dopo la partenza di Elmas.

Sui social un tifoso non napoletano scrive: “De Laurentiis ha fatto un altro super colpo, ed è Traorè: questo ragazzo è fortissimo. Voi napoletani ve ne accorgerete non appena sarà in condizione di incatare con la sua rapidità e le sue giocate. E’ una scommessa certo ma sono sicuro che la vincerà e si ritroverà in casa un giocatore importante. Nel calcio, chi non ha mezzi economici delle corazzate, deve anche rischiare con operazioni di questo genere“.