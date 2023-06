Napoli, nodo da sciogliere per Zielinski: la Lazio lo vuole fortemente

Piotr Zielinski è nel radar della Lazio. Quest’ultimo è il grande obiettivo per Maurizio Sarri da collocare a centrocampo, tuttavia, resta un nodo da sciogliere per il Napoli. Ne ha parlato il Corriere dello Sport.

Un vincolo da superare e pagare

“Su tutte, il suo contratto in essere con il Napoli, che è sì fino al 2024, ma è pur sempre un vincolo da superare (e pagare) nel caso in cui si cerchi seriamente di affondare il colpo. Lotito per convincere De Laurentiis pensa a un’offerta da 20 milioni“ scrive il noto quotidiano sportivo.

Non solo il contratto, anche l’ingaggio può essere un problema: “Non è l’unico ostacolo, perché una volta superato, ci sarebbe poi l’altro legato all’ingaggio del polacco, che secondo l’accordo in essere con il Napoli a partire dal prossimo campionato passerà dai 3,8 milioni percepiti nell’ultima stagione a 4,5. Una cifra alta, troppo anche per il club azzurro, che dall’anno scorso sta cercando di ridimensionare il monte ingaggi. Per questo non è andato a buon fine il primo incontro con gli agenti del giocatore avvenuto subito dopo la vittoria dello scudetto, nel quale è stato stabilito il rinvio di ogni discorso di qualche settimana, comunque prima del ritiro di Dimaro”.

E ancora: “Il Napoli potrebbe proporre al giocatore di spalmare questa cifra su più anni, prolungandogli il contratto oltre giugno 2024. Una sorta di dietrofront rispetto agli accordi iniziali, non gradito particolarmente da Zielinski, che l’estate scorsa tra l’altro aveva rifiutato un’offerta molto importante da parte del West Ham”.