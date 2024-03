Napoli pronto a riscattare Traore. Caprile sarà il vice Gollini

Il Napoli sembra intenzionato a riscattare Hamed Traore dal Bournemouth, pronti circa 25 milioni per gli inglesi. Pierluigi Gollini potrebbe, invece, avere un nuovo sostituto nella prossima stagione: Elia Caprile

Il Napoli sta progettando la prossima stagione. La vittoria contro la Juventus di ieri sera rilancia il morale degli azzurri, che ora viaggiano a ritmo serrato verso un tentativo per l’entrata di Champions League. Nel caso in cui gli azzurri si qualificassero potrebbero continuare a costruire una squadra degna di nota.

Squadra in cui potrebbe non essere presente il nome di Alex Meret. Il portiere friulano è tra i possibili partenti, visto che il contratto che lo lega al Napoli è in scadenza e non vuole rinnovare per ora. Gli azzurri hanno un’opzione di rinnovo unilaterale, ma potrebbe non essere utilizzata.

Caprile e Traore in, Meret out

Nel caso in cui salutasse Alex Meret, il Napoli sarebbe intenzionato a trattenere Elia Caprile. Il giovane portiere ex Bari è attualmente in prestito all’Empoli e potrebbe fare da secondo a Pierluigi Gollini nella prossima stagione. Un salto di qualità non da poco, che gli consentirebbe un palcoscenico importante: quello azzurro.

Intanto, i partenopei sarebbero intenzionati a riscattare Hamed Junior Traore dal Bournemouth. Il riscatto è stato fissato a gennaio a circa 25 milioni di euro e gli azzurri potrebbero richiedere un lieve sconticino alle cherries. Sconto che il Bournemouth potrebbe anche concedere, visti i buoni rapporti tra le due società e la voglia di monetizzare il calciatore. Il giocatore, inoltre, vorrebbe restare in Italia.