Napoli, rischio tribuna per un titolarissimo della squadra?

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha iniziato una vera e propria rivoluzione dopo la vittoria dello Scudetto. Non solo l’allenatore Luciano Spalletti, ma anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono andati via. Come sempre, il numero uno azzurro vuole nel club solo persone convinte di sposare al 100% al progetto, stessa cosa vale per i calciatori.

Per questo motivo, alcuni potrebbero andare via con l’attuale sessione di mercato. Un titolarissimo che potrebbe fare le valigie è Hirving Lozano. L’attaccante partenopeo ha infatti il contratto in scadenza il prossimo anno e il presidente non ha la minima intenzione di rinnovarlo alle stesse cifre. Richiede un taglio, almeno della metà, con il giocatore che avrebbe già dato parere negativo.

L’addio sembra ormai scontato, con De Laurentiis che richiede una cifra superiore ai 15 milioni di euro. Nel caso in cui il calciatore non si trovi una nuova squadra e non rinnovi il contratto, per lui si apriranno le porte della tribuna. Come successo con Arek Milik, il presidente è pronto a mettere fuori squadra l’attaccante in caso di permanenza a Napoli con l’attuale contratto.