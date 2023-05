Napoli, ufficiale: il Monza si salva e acquista a titolo definitivo Andrea Petagna, le cifre

Mancano due mesi all’apertura ufficiale del mercato estivo ma per il Napoli si iniziano a definire le prime trattative ufficiali. Con la salvezza del Monza, infatti, la dirigenza azzurra ha perfezionato la prima cessione, con Andrea Petagna che si trasferisce a titolo definitivo al club lombardo.

La scorsa stagione, infatti, Cristiano Giuntoli ha ceduto l’attaccante in prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A del Monza. Il club di Aurelio De Laurentiis incassa così 11.5 milioni di euro, una cifra comunque importante per un attaccante che in questa stagione ha trovato delle difficoltà mettendo a segno tre reti.

Con questi soldi la SSC Napoli ora può riscattare un attaccante che, invece, tanto ha fatto bene in maglia azzurra: Giovanni Simeone.