Natalia Paragoni ha partorito: ecco il nome della nuova arrivata

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, insieme dal 2019, hanno finalmente visto nascere la loro primogenita. La coppia, infatti, dopo aver annunciato sui social la gravidanza e aver scoperto il sesso in diretta tv nel corso di un’intervista a Verissimo, ha rivelato ai fan anche il nome della piccola.

L’annuncio è arrivato, di comune accordo, attraverso i profili social ufficiali della coppia. La didascalia accompagna una dolcissima foto post parto: “Ieri è nata Ginevra. Un’emoziona troppo grande. Ti amiamo follemente“.

Poi nella Instagram Stories di Andrea il messaggio per la compagna: “Mi hai regalato la gioia più grande. TI AMO“.

Resta da capire, adesso, se Natalia e Andrea decideranno di mostrare la piccola sui social. Negli scorsi mesi la neo-mamma ha dichiarato: “E’ un argomento complicato, difficile. Ne abbiamo parlato tanto, sia con le nostre famiglie che con i nostri più cari amici. Non saprei dirvi, non saprei tuttora. Però se mi conoscete un po’ sapete che io sono molto riservata a livello familiare. Siamo una coppia molto riservata, quindi boh, non so. Non so rispondere in questo momento“.