Ndicka è un caso alla Roma: rifiutò Napoli chiedendo 6 mln, ora rischia di finire ai margini della rosa

Durante il mercato estivo, la SSC Napoli si è interessata a vari profili per la difesa. Tra i nomi opzionati dal presidente Aurelio De Laurentiis e il ds Mauro Meluso c’era anche Evan Ndicka, difensore centrale che era in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Per il Napoli si sarebbe trattata di una grossa opportunità, con la possibilità di acquistare a costo zero un giocatore importante.

Ndicka, però, non sembrava molto convinto della piazza azzurra e per questo avrebbe richiesto un ingaggio elevato da circa 6 milioni di euro a stagione per firmare con gli azzurri. Uno stipendio troppo alto per le casse azzurre e che hanno portato il calciatore a rispedire al mittente l’offerta di circa 2 milioni di euro.

Insomma, quella che poteva essere un’occasione d’oro per il Napoli si è in realtà rivelata un flop in quanto lontano dal budget imposto da De Laurentiis. Alla fine il difensore ha firmato per la Roma a cifre inferiori rispetto ai 6 milioni vista la presenza di José Mourinho in panchina.

L’avventura in maglia giallorossa, però, è stata per un momento un flop. Nelle prime tre uscite stagionali, infatti, il giocatore non ha ancora esordito e il suo allenatore sembra non fidarsi di lui. Inoltre, Mourinho starebbe pensando ad un cambio di modulo, motivo per il quale il difensore dovrà adattarsi con il rischio di diventare una riserva di lusso per tutta la stagione. Goal.com riporta: “In quel caso anche Ndicka potrebbe cambiare ruolo e giocare come terzino sinistro, ruolo peraltro non del tutto inedito dato che lo ha già ricoperto saltuariamente a Francoforte”.