Noemi Bocchi incinta di Totti? Le segnalazioni

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno fatto la loro prima apparizione sul tappeto rosso a Roma durante la première del documentario dedicato a Marcello Lippi, Adesso vinco io. L’ex Capitano della Roma non poteva mancare in un momento così significativo. Insieme all’ex giocatore c’era anche la sua compagna, Noemi Bocchi, la donna che ha riportato il sorriso sul volto di Totti dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi. I due hanno avuto una relazione dietro le quinte della presentatrice Mediaset, ma da oltre un anno hanno reso pubblico il loro amore (dopo l’annuncio del divorzio), vivendo la loro storia alla luce del sole.

Noemi Bocchi incinta? Impazza il gossip sul pancino sospetto

I vestiti di Totti e della signora Totti hanno catturato i flash, ma soprattutto l’attenzione di coloro che hanno notato un dettaglio molto interessante nell’abito di alta moda della bionda.

Un abbigliamento molto sobrio, forse anche troppo, per Noemi Bocchi durante la première del documentario su Marcello Lippi. Ha scelto un pantalone elegante a vita alta, ampio, un top in rete con strass ricamato di Prada dal valore di oltre 2600 euro, un cappotto nero per ripararsi dal freddo della serata romana di fine febbraio e una borsetta griffata, probabilmente Chanel, del valore di quasi 4mila euro.

Noemi Bocchi è da sempre appassionata di moda e il suo fisico snello le ha permesso di indossare abiti aderenti e provocanti senza risultare volgare.

Il pantalone largo nero a vita alta, che copriva il suo addome, non rispecchia molto il suo solito stile elegante e sofisticato. Molti hanno notato un piccolo rigonfiamento sospetto. La domanda che tutti si stanno ponendo in questo momento è: “Noemi Bocchi è incinta?”.

Francesco Totti non ha mai nascosto il desiderio di avere altri figli, ma d’altro canto, Noemi potrebbe semplicemente aver scelto un look più informale dato che l’evento non era di gala. Il cappotto che indossava potrebbe essere stato per ripararsi dal freddo e non necessariamente per nascondere qualcosa, ma i fan del Capitano sperano segretamente di poter festeggiare l’arrivo di un altro piccolo tifoso romanista nella famiglia Totti.