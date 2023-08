Offerta per Elmas, il suo agente si scaglia contro il Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Napoli avrebbe ricevuto negli ultimi giorni un’ottima offerta per Eljif Elmas. Il centrocampista macedone è entrato nei radar della società del Lipsia. La dirigenza tedesca ha proposta a Ramadani, agente di Elmas, un’offerta di trenta milioni di euro che però il Napoli ha subito rifiutato. L’agente del numero sette azzurro non è stato affatto contento del secco “no” ricevuto.

Difatti sembra che Ramadani abbia minacciato Aurelio De Laurentiis di non voler contrattare per un possibile rinnovo di contratto del suo assistito. Il contratto del macedone è in scadenza nel 2025 e si spera, ci sarà tempo per parlarne. Di questa possibile rottura ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha scritto il quotidiano sportivo:

“Invece emerge qualche piccola frizione con Ramadani, agente di Elmas. Il Lipsia pare fosse pronto ad offrire circa trenta milioni, ma comunque da casa Napoli è arrivato un secco “no”. Che ha irrigidito il potente agente macedone che minaccerebbe di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 col Napoli. Gioco delle parti, ma De Laurentiis non è tipo da farsi irretire da certi discorsi e cerca sempre di non perdere d’occhio la sostenibilità dei conti con la competitività della squadra.”

Elmas non è sicuramente un titolare del Napoli ma grazie alla sua duttilità è un calciatore molto prezioso per la rosa partenopea. Il numero sette può giocare da mezz’ala e da esterno alto di attacco. In tutte le possibili varianti di formazione ha la possibilità di giocare. Questa sua capacità di saper posizionarsi in diversi ruoli di campo lo rende quasi incedibile.

Difatti il patron Aurelio De Laurentiis ha subito dato esito negativo alle lusinghe della società tedesca del Lipsia. ADL sa che deve tenere integro il gruppo che si è formato lo scorso anno cercando di puntellare la squadra con buoni calciatori in questi ultimi giorni di calciomercato.