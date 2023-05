Pietro Tartaglione, contro Laura Chiatti: “Amore l’eros tutto ok?”

Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, anche Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta hanno voluto dire la sua su quanto dichiarato da Laura Chiatti. L’amata coppia di Uomini e Donne, attraverso la loro ironia, si sono dimostrati contrari su quanto recentemente dichiarato dall’attrice.

“Amore l’eros tutto ok?” – Ospite a Domenica In insieme al marito Marco Bocci, la Chiatti si è lasciata andare ad una battuta che ha scatenato le polemiche da parte del pubblico. Chiacchierando con Mara Venier, ha parlato della sua quotidianità e, in particolar modo, delle mansioni a casa:

“Faccio io quelle mansioni, cucino e tutto il resto. Anche perché io non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere. Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso con certi ruoli. Mi abbassa l’eros, me lo uccide”.

Ovviamente le dichiarazioni della donna non sono di certo passate inosservate. In poco tempo, infatti, l’attrice si è ritrovata ad essere duramente attaccata dagli haters e da una grossa fetta degli utenti del web. A dire la loro sono stati anche due volti noti e molto amati di Uomini e Donne.

Attraverso la sua IG Stories, Pietro Tartaglione si è mostrato a tavola con il piatto vuoto di fronte. “Io ho terminato il mio pranzo e adesso vado a lavare il mio piatto. Amore l’eros tutto ok?”, si è così rivolto alla moglie. Rosa ha alzato i pollici, mostrandosi felice del fatto che il marito contribuisca alla pulizia della casa. Una vera e propria frecciatina rivolta a Laura Chiatti, non sfuggita all’occhio attento degli utenti di Instagram.