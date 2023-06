Plastic Free: nuova raccolta il 1 luglio al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco

Nuovo appuntamento con Plastic Free, l’associazione di volontariato italiana ha organizzato una raccolta in programma sabato 1 luglio al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco, comune situato alle porte di Napoli.

L’obiettivo della raccolta è quello di ripulire il parco dai rifiuti in plastica e restituire ai cittadini uno spazio verde in cui svolgere qualsiasi tipo di attività all’aperto e trascorrere del tempo con famiglia ed amici in un luogo di grande importanza per la collettività ma spesso abbandonato all’incuria e all’inciviltà delle persone.

La raccolta inizierà alle ore 9 ed è aperta a chiunque voglia partecipare, il consiglio è quello di munirsi di guanti da lavoro o giardinaggio, mentre l’associazione fornirà le magliette con logo Plastic Free.

Per prendere parte all’evento è necessario iscriversi, per farlo basta cliccare qui oppure inquadrare il qr code della locandina che trovate di seguito.

Si ricorda che per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni i genitori dovranno scaricare e compilare il modulo di liberatoria, che troverete sempre sulla piattaforma accedendo con il qr code oppure tramite link. Ai bambini al termine dell’evento saranno forniti simpatici gadgets e un attestato da supereroe Plastic Free.

Non resta quindi che fornire l’adesione all’evento e presentarsi numerosi, del resto dare l’esempio ed essere partecipi di iniziative del genere è un atto fondamentale per rendere i cittadini consapevoli dei danni dovuti all’abbandono di plastica e formare una nuova generazione in grado di contrastare l’inquinamento ambientale.