Quarti di Europa League: contro il Milan la Roma non avrà Ndicka

Nella partita di andata contro il Milan in Europa League la Roma non avrà Evan Ndicka. Il difensore era tra i diffidati della squadra giallorossa e non sarà tra i presenti per le convocazioni della partita

Oggi i sorteggi di Europa League, con Milan e Roma che si sfideranno nei quarti di finale dell’ex Coppa UEFA. Una sfida dal sapore italiano, che garantirà al nostro paese nuovi punti nel ranking e, inoltre, una squadra sicura in semifinale della seconda competizione continentale europea.

I giallorossi, però, hanno un’altra certezza: nella sfida di andata contro il Milan non ci sarà Evan Ndicka. Il calciatore francese di proprietà della Roma era tra i diffidati e avendo ricevuto un cartellino giallo durante la partita con il Brighton di Roberto De Zerbi salterà con certezza la sfida di andata contro la squadra rossonera guidata da Stefano Pioli.

Sorteggio benevolo per il Milan?

Secondo Daniele Massaro, ex giocatore rossonero, questo per il Milan potrebbe essere stato un buon sorteggio perché “Almeno la conosciamo molto bene, anche se in coppa. Tre squadre italiane ci poteva essere questo pericolo. È un’altra partita: rispetto all’approccio in campionato questa è una competizione internazionale. Ci sono le migliori squadre che vogliono arrivare fino alla fine. Non sono nello spogliatoio e a Trigoria. Risultati negativi han portato a questa decisione – Parla dell’addio di Mourinho e l’arrivo di De Rossi – e lui sta lavorando bene. Subito dalla prima partita ha fatto vedere la sua personalità. C’era la consapevolezza di dover fare qualcosa in più”.