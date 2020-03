Quentin Tarantino: la classifica dei 10 film da vedere prima di ‘C’era una volta a Hollywood’

Il 19 Settembre è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il nono, e forse penultimo, film di Tarantino: C’era una volta a Hollywood (Once Upon A Time In Hollywood). Il pluripremiato regista ha stilato una classifica di ben dieci film da vedere prima di guardare uno dei suoi ultimi capolavori.

C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD: LA TEMATICA DEL METACINEMA, UN FILM DENTRO IL FILM – Tutti coloro che hanno avuto il piacere di guardare l’ultimo film di Quentin Tarantino avranno sicuramente notato come la pellicola, che ha dietro alcuni schemi tipici della filmografia western anni ’60, sia un mero tributo al cinema stesso. Per questo motivo possiamo parlare appiendo di metacinema. All’ interno di C’era una volta a Hollywood troviamo come protagonista principale un attore ormai in decadenza per la sua età: Rick Dalton (Leonardo Di Caprio) e il suo standman Cliff Booth (Brad Pitt). In gran parte del film non facciamo che assistere alle disavvenure di Rick Dalton che non sono altro che i suoi stessi film. Ci vengono mostrati, dunque, aspetti fino ad ora sconosciuti da gran parte dei telespettatori circa le riprese di una pellicola cinematografica.

C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD: IL TRIBUTO AD UNO STORICO REGISTA – All’interno del film troviamo poi un tributo allo storico regista Roman Polansky, marito di Sharon Tate. Quest’ultima, interpretata dalla bella Margot Robbie, verrà uccisa nella sua abitazione da alcuni hippie fanatici. L’ ironia con la quale viene trattata la vicenda al termine del film è decisamente geniale. Oltre che di ironia si potrebbe parlare di un finale aperto che da adito alla fantasia dello spettatore: Cosa accadrà dopo? Il regista ha cambiato la realtà o ha solo scelto di non mostrarla? A voi le conclusioni.

LA CLASSIFICA DEI 10 FILM DA VEDERE PRIMA DI C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD – Come dicevamo Tarantino ha mostrato una classifica di ben dieci film da vedere prima del suo ultimo capolavoro. Ecco i titoli: Bob e Carol e Ted e Alice, Fiore di Cactus, Easy Rider, I Pistoleri Maledetti, L’Impossibilità Di Essere Normale, Missione Compiuta Stop. Bacioni Matt Helm, L’ Amante Perduta, Trafficanti Del Piacere, Il Sentiero Della Violenza ed infine La Battaglia Del Mar Dei Coralli.