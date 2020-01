Reese Witherspoon e Kerry Washington in “Little Fires Everywhere”

Reese Witherspoon e Kerry Washington sono le protagoniste di Little Fires Everywhere, serie di Hulu.

La serie è basata sull’omonimo romanzo di Celeste Ng. ed è una delle più attese dell’anno. Liz Tigelaar ha scritto e diretto l’adattamento televisivo.

Little Fires Everywhere segue i destini incrociati della famiglia Richardson, apparentemente perfetta e un’enigmatico duo madre-figlia che sconvolgerà le loro vite. La storia esplora il peso dei segreti, la natura dell’arte e dell’identità e il feroce richiamo della maternità. Inoltre indaga sul pericolo creato dalla convinzione che seguire le regole possa evitare disastri.

La serie consiste in otto episodi.

Il cast è composto da Rosemarie DeWitt, Joshua Jackson, Jade Pettyjohn, Jordan Elsass, Annasophia Robb, Lexi Underwood e Gavin Lewis.

Reese Witherspoon e Kerry Washington compaiono nel primo teaser dello show:

Reese Witherspoon, reduce dal successo di Big Little Lies, è la protagonista di The Morning Show di AppleTV+.

L’attrice ha inoltre prodotto interessanti progetti televisivi che stanno contribuendo a ridefinire cosa voglia dire raccontare grandi storie femminili al mondo d’oggi.

Infatti oltre a essere tra le produttrici esecutive di Big Little Lies e The Morning Show, anche Little Fires Everywhere la vede coinvolta nella produzione.

Invece Kerry Washington ha interpretato la celebre Olivia Pope nella serie di Shonda Rhimes, Scandal. Al momento l’attrice è impegnata con le riprese di The Prom. Il film di Netflix vanta un cast stellare composto da Nicole Kidman, Meryl Streep, James Corden, Andrew Rannells, Awkwafina e Keegan-Michael Key.

Little Fires Everywhere debutterà su Hulu a marzo 2020.