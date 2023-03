Roma: torna a casa in anticipo e la trova trasformata nel set di un film hard con 20 persone

Roma – Sapeva che il proprietario di casa possedesse una copia delle chiavi dell’appartamento che aveva preso in affitto, ma non si sarebbe mai immaginato che un giorno – dopo essere tornato a casa in anticipo da lavoro – si sarebbe trovato dinanzi a scena del genere.

Circa una ventina di persone, tra cui molte semi svestite, giravano liberamente nel suo soggiorno, camera da letto e persino in cucina. Dopo un primo attimo di confusione, l’affittuario si è reso conto che il proprietario di casa aveva deciso di aprire le porte a una troupe per girare un film a luci rosse a sua insaputa.

L’intervento delle forze dell’ordine

A quel punto, scioccato dalla situazione, ha telefonato alle forze dell’ordine, causando la fuga dei presunti attori, registi e comparse del film erotico. Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno dovuto sedare una furibonda lite tra il proprietario dell’appartamento e l’affittuario.

I fatti risalirebbero allo scorso 20 novembre, in una zona chiamata Dragona, tra Ostia e Acilia. Gli agenti del X distretto di Polizia Lido hanno ricevuto una segnalazione da un appartamento in via Giuseppe Marra. In risposta a una richiesta di intervento, hanno trovato due persone che discutevano animatamente.

La versione dell’affittuario

L’affittuario, un uomo di 35 anni di Roma, ha dichiarato di preso in affitto l’appartamento insieme a un altro ragazzo da qualche mese. Sapeva che il proprietario aveva tenuto una chiave di riserva, ma non aveva pensato a nulla di strano al riguardo. Quando è tornato a casa in anticipo dal lavoro, ha trovato l’appartamento invaso da circa venti persone che stavano girando un film per adulti.

La situazione sarebbe tornata alla normalità grazie alla mediazione della polizia e il caso rischia di finire in archivio visto che non è stata presentata alcuna denuncia. Il reato ipotizzabile sarebbe quello della violazione di domicilio, ma date le circostanze è impossibile portare avanti l’inchiesta.

L’affittuario ora sospetta che la medesima situazione possa essere accaduta molte altre volte in passato.