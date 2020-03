Ruben Parisi dai Social alla TV con Take Me Out

Ruben Parisi, dai Social all'avventura in tv a Take Me Out

Dai Social alla TV è il passo che sempre più Influencer stanno tentando di fare, ma c’è chi non solo c’è riuscito ma che ha anche riscosso un notevole successo. Stiamo parlando di Ruben Parisi, ex Personal Trainer ed Influencer di successo, dove conta oltre 150 mila followers e che ha deciso di mettersi in gioco e partecipare ad un programma su Real Time.

Ruben Parisi a Take Me Out

Take Me Out è il programma dell’access prime time di Real Time dove si cerca di trovare l’anima gemella. Ruben ha partecipato all’edizione condotta da Katia Follesa, dove delle aspiranti ragazze cercavano la propria anima gemella, in un parterre di 20 uomini, tra cui compariva proprio il nostro Ruben. Nonostante l’imbarazzo iniziale, comprensibile per un ragazzo che non era stato mai in uno studio televisivo, Ruben si è fatto apprezzare dal pubblico da casa ed in studio ed ha affrontato nel migliore dei modi questa sua avventura televisiva.

Ruben Parisi, dopo Take Me Out è pronto a rimettersi di nuovo in gioco

L’esperienza a Take Me Out non gli ha portato la cosiddetta “anima gemella” ma è stata comunque un esperienza formativa che l’ha visto mettersi in gioco e confrontarsi con ragazzi della sua stessa età ma con background differenti dai suoi. Un’esperienza che l’ha fatto maturare e che nel caso fosse ancora single vorrebbe rifare, magari partecipando anche ad altri programmi simili a Take Me Out.

Gallery Ruben Parisi