Ruben Parisi, il Fashion Blogger che ha conquistato milioni di persone

Oggi vi parliamo di uno dei fashion blogger che sta riscuotendo sempre più successo sui social. Ruben Parisi è il classico ragazzo della porta accanto, che ha saputo conquistare il suo spazio sui social senza sgomitare. Su Instagram conta più di 150 mila followers, numeri che lo rendono di diritto un Influencer.

Ruben ed il ruolo da Influencer

Sull’etichetta di Influencer, tempo fa Ruben ci disse: “Essere etichettato come Influencer da un determinato punto di vista mi riempie di soddisfazione, anche se sinceramente non mi reputo tale perché ho il mio lavoro e la mia vita come qualsiasi altro normalissimo ragazzo.” Nonostante la sua modestia, i numeri parlano chiaro: 150 mila followers, feed di qualità con scatti davvero interessanti ed incentrati sul suo stile, più di duemila like ad ogni sua foto. Numeri impressionanti ma che di fatto certificano il suo ruolo di Influencer e nello specifico di Fashion Blogger, che lo fanno diventare di diritto un esempio di stile e classe.

Ruben, esempio di Stile e Classe

Ruben nel suo ruolo di Fashion Blogger è sicuramente attento ai capi che indossa e ad avere una sua impronta, un suo stile che lo distingua da tutti gli altri influencer. E’ infatti questo uno dei segreti del suo successo, il suo stile inconfondibile che unito a dei post di qualità, lo rendono un Fashion Blogger seguito e apprezzato dai suoi fan. Casual, elegante, un mix di entrambi, sono questi gli stili che il giovane Fashion Blogger propone ai suoi fan e che riesce a mixare perfettamente. Un successo sancito dalle migliaia di like e commenti che riceve sotto ogni suo post e sui consigli che dispensa a tutti i suoi fan.

Gallery Ruben Parisi