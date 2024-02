Sanremo, due attori di Mare Fuori contro la vittoria di Angelina Mango: “Vittoria rubata”

Il Festival di Sanremo ha visto la vittoria di Angelina Mango, giovane cantante emergente, mentre al secondo posto si è classificato il rapper napoletano Geolier. Sebbene il televoto inizialmente avesse decretato Geolier come vincitore con il 60% dei voti, la Sala Stampa ha ribaltato la situazione assegnando ad Angelina il primo posto con il 73% delle preferenze. Questo repentino cambiamento ha generato polemiche e accuse di complotto da parte di alcuni spettatori.

Durante la finale del Festival, si sono verificati problemi nell’invio dei voti, con diversi artisti che hanno dovuto intervenire per chiedere ai propri sostenitori di attendere un messaggio di conferma per assicurarsi di aver votato correttamente. Ciò ha alimentato un dibattito acceso sui social, con alcuni sostenitori di Geolier che hanno manifestato il loro dissenso. Tuttavia, molti ritengono che Angelina meritasse la vittoria rispetto al rapper.

Alcuni attori Mare Fuori contro la vittoria di Angelina

Anche alcuni personaggi noti si sono espressi sulla vicenda, tra cui i protagonisti della serie Mare Fuori, molti dei quali sono grandi fan di Geolier. Mentre gran parte del cast ha mostrato un forte sostegno al rapper, alcuni attori come Maria Esposito e Artem Tkachuk si sono apertamente schierati contro la vittoria di Angelina Mango.

Maria Esposito ha condiviso uno screenshot che suggeriva un problema nella registrazione dei suoi voti per Geolier, evidenziando come i suoi tentativi di votare per il rapper venissero accettati senza intoppi, mentre Artem Tkachuk ha ricondiviso un post che invitava a rivedere il sistema di votazione, sottolineando la necessità di trattare entrambi i concorrenti alla stessa maniera. Entrambi gli attori sono i protagonisti del videoclip della canzone sanremese di Geolier, I p’ me tu p’te.

Tuttavia, altri attori del cast di Mare Fuori, come Giacomo Giorgio, Matteo Paolillo e Massimiliano Caiazzo, si sono invece congratulati con Angelina Mango per le sue esibizioni e per la vittoria a Sanremo. La vittoria della giovane cantante ha suscitato reazioni contrastanti, alimentando un acceso dibattito sui social e diventando argomento di discussione anche tra personaggi noti dello spettacolo.