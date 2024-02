Sanremo, Emma Marrone cotta di un ospite: ecco di chi si tratta

L’amore, con le sue intricate vicende, continua a tenere banco sul web. Dopo le voci su una presunta relazione tra Mengoni e Mahmood, un nuovo flirt cattura l’attenzione. Durante il Festival di Sanremo 2024, Emma Marrone ha sorpreso tutti confessando di aver preso una cotta per un cantante presente alla 74esima edizione della manifestazione, anche se non in gara come lei. Ma chi sarà il fortunato che ha conquistato il cuore della talentuosa artista salentina?

Emma Marrone cotta di Tedua

Durante l’intervista a Fanpage.it, le ha chiesto quale fosse la sua ultima ricerca su Instagram e lei, con molta nonchalance e onestà, tipica della cantante salentina, ha confessato: “Tedua perché l’ho incontrato ieri sera, ho fatto pensieri impuri. Nel senso che ho pensato ‘Mamma mia che bono, chissà quanti anni avrà’ e quindi ho controllato su Wikipedia e, insomma come siamo messi? È piccolo. Sono troppo grande io forse”.

Poi ammette con il sorriso sulle labbra: “Mi sono innamorata, lo ammetto. Glielo state dicendo? Ma chi se ne frega, non ho niente da perdere”.

L’attuale silenzio di Tedua (29 anni) di fronte alle parole sincere e oneste di Emma (39 anni) può lasciare spazio a molte supposizioni. Tuttavia, come si suol dire, l’età è solo un numero e, nell’incantevole scenario del Festival di Sanremo, tutto è possibile.

Potrebbe accadere che, nonostante la differenza d’età, i sentimenti sboccino e si trasformino in qualcosa di bello e duraturo, proprio come i fiori che adornano la manifestazione canora più celebre d’Italia.