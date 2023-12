Serhou Guirassy prende le distanze dall’Atletico Madrid, la Roma si avvicina

L’attaccante dello Stoccarda, che è stato uno dei principali attaccanti del Vecchio Continente, è un’alternativa per l’Atleti. Tuttavia, la Roma sta valutando la possibilità di acquistare Guirassy per la stagione 2024-2025

Molte le sensazioni negative dell’Atletico Madrid nella partita di Liga contro il Barcellona. Nonostante ciò, il campione della Primera Division (nel 2021) rimane nella zona nobile con Real Madrid, Girona e i Culés. Ora dobbiamo parlare di uno dei loro desideri sul mercato.

Ci riferiamo a Serhou Guirassy (27 anni), che con i colori dello Stoccarda si sta comportando a un livello eccellente. In questo modo, sta diventando uno degli attaccanti più importanti di questa stagione in Europa. Pertanto, la concorrenza per il franco guineano sarà agguerrita.

La Roma si muove per Serhou Guirassy

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Roma starebbe studiando una strategia per acquisire i suoi servizi durante la prossima finestra di trasferimento estiva. Tuttavia, sembra che il suo prezzo sarebbe più accessibile a gennaio perché richiederebbe un investimento di 17 milioni di euro (una cifra fattibile).

Senza tralasciare la ferma candidatura dei giallorossi, non si può dimenticare l’interesse di Manchester United, Milan e Newcastle United. L’Atleti sta mantenendo il sangue freddo nella battaglia per la stella dello Stoccarda, Guirassy, che si sta facendo strada nell’orbita della Roma di José Mourinho. Il giocatore, per ora, sembra intenzionato a restare in Bundesliga ma nel futuro prossimo potrebbe valutare di trasferirsi. Magari in estate, con la Premier League che sembra intrigarlo particolarmente. La Roma, però, vuole cercare di prenderlo a tutti i costi per riuscire a costruire un attacco da sogno.