Sonia Bruganelli rapinata a Roma: lo sfogo e la reazione di Paolo Bonolis

Ieri pomeriggio a Roma, Sonia Bruganelli ha vissuto momenti di angoscia in seguito all’aggressione di una banda di rapinatori che pare agisca da tempo nella zona nord della città, tra Ponte Milvio e Porta Pinciana.

L’ex moglie di Paolo Bonolis si trovava proprio in quella zona, a due passi da casa, quando due individui a bordo di uno scooter le hanno strappato dal polso l’orologio Rolex che stava indossando. È stata la stessa donna di 50 anni a descrivere l’episodio di terrore, mentre si prepara a tornare in televisione come commentatrice nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi su Canale 5.

Le parole di Sonia Bruganelli

“La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male”, ha esordito l’ex moglie di Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli è stata rapinata a Roma venerdì 1° marzo. L’incidente si è verificato mentre Sonia si trovava al volante della sua auto in via della Farnesina, nella zona settentrionale di Roma, a breve distanza dalla sua abitazione. Durante un momento di rallentamento del traffico, due individui su uno scooter si sono avvicinati al veicolo di Sonia. In pochi istanti, le hanno strappato dal polso il suo prezioso orologio Rolex.

Questo episodio sembra essere il lavoro di una banda che ha già perpetrato altri furti simili nella zona nord di Roma. Tra gli eventi precedenti c’è l’aggressione a un uomo da cui è stato rubato un Rolex del valore di 60.000 euro, e un altro caso in cui un residente ha ceduto il suo orologio Rolex da 20.000 euro a due uomini su uno scooter dopo essere stato minacciato con una pistola.

L’opinionista del Grande Fratello, nonostante la separazione dal marito, è rimasta in ottimi rapporti. Per questo motivo, ha avvertito subito Bonolis e insieme hanno denunciato quanto accaduto alle forze dell’ordine.