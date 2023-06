Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, amore al capolinea? Parla l’amico

Nelle ultime ore il popolo dei social si sta chiedendo cosa sta accadendo tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. A un mese dalla nascita della piccola Celine Blue, sembra che tra i due ci sia aria di crisi. Ad intervenire dopo i recenti rumors è stato Amedeo Venza, amico della coppia.

PARLA L’AMICO – Dopo che i due ex gieffini hanno smesso di seguirsi su Instagram, a cui si sono aggiunte alcune dichiarazioni della mamma di Sophie, si è iniziato a vociferare che tra i due sia in corso una crisi. Davanti a questo insistente rumor, l’ex tronista di Uomini e Donne e il compagno hanno preferito non commentare.

Dopo il gossip esploso nella giornata di ieri, ad intervenire è stato Venza. Il noto esperto di gossip ha voluto dire la sua, essendo molto amico di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Attraverso le sue IG Stories, Amedeo ha così dichiarato:

“Ovviamente ci sono sempre i leoni da tastiera e le mer*e che godono per le disgrazie altrui…mi fate veramente vomitare quando leggo alcuni messaggi e commenti! Detto questo, io non vi dirà mai i ca**i delle persone a me vicine! Soprattutto quando ci sono di mezzo i minori, mi limiterà sempre a ciò che faranno o diranno loro perché in questo caso il rispetto va verso i più piccoli, e se pratico il silenzio voi lo dovete rispettare perché lo stanno praticando in primis i diretti interessati! Qui non stiamo parlando di coppiette da 4 soldi, che stanno insieme solo per business o si lasciano per fare hype!”.

In molti, però, non hanno visto alcuna smentita da parte dell’influencer, ma, anzi, una conferma. Il discorso di Amedeo, infatti, sembra più una richiesta di rispetto della privacy della coppia, dato che in mezzo ci sono anche dei minori. La mamma di Sophie, inoltre, ha smentito categoricamente che quelle storie facessero riferimento al genero. Cosa sta accadendo tra i due?