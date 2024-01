Sophie Codegoni, nel suo recap del 2023 c’è anche Alessandro Basciano: il commento del ragazzo

Il 2023 si è concluso e Sophie Codegoni ha voluto condividere con i fan il riepilogo di questo suo difficile anno. Nel vedere il breve video condiviso sui social, gli utenti non hanno potuto non notare il commento di Alessandro Basciano, presente nel recap della ragazza.

IL COMMENTO DI BASCIANO – Il 2023 è stato un anno intenso per l’ex volto di Uomini e Donne. Se da una parte la Codegoni ha vissuto la gioia di diventare mamma di Celine Blue, dall’altra ha dovuto affrontare la turbolenta e difficile rottura con Alessandro Basciano, padre della bambina e suo oramai ex compagno.

Come fatto da molti utenti dei social, anche Sophie ha voluto condividere il suo recap di questo anno che è oramai volto al termine. Nella giornata del 30 gennaio, quindi, l’ex volto del GF Vip ha postato su Instagram un breve filmato che mostra il riepilogo del suo 2023. Tra i tanti momenti che l’influencer ha voluto mostrare nel suo recap, non è mancato qualcuno vissuto insieme ad Alessandro.

Nel parlare di questo suo difficile anno, la Codegoni ha voluto ribadire che la storia con il dj è definitivamente chiusa: “Ci sono stati momenti dove non mi riconoscevo più, non riuscivo più a trovare il mio sorriso, mi sentivo sbagliata, inadatta e terribilmente sola nonostante fossi circondata da tantissime persone, ma con il tempo ho capito che anche questo fa bene e ho ritrovato me stessa. Quindi per questo 2024 voglio brindare a me. Augurarmi tante cose belle e ricordarmi sempre di essere la mia priorità”.

Tra i tanti commenti ricevuti sotto al post, al popolo dei social non è sfuggito quello di Basciano. Alessandro, infatti, ha così commentato il recap dell’ex compagna: “Vibes”.