Soraia Ceruti, sulla storia con Luca Salatino: “La verità sulla nostra rottura”

A distanza di diversi mesi dall’annuncio della fine della sua storia con Luca Salatino, Soraia Ceruti ha deciso di tornare sull’argomento. In una recente intervista, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato la sua verità riguardo l’inaspettata rottura con l’ex corteggiatore.

“La verità sulla nostra rottura” – Ad aprile 2023 i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Dal canto suo, Salatino ha spiegato che il rapporto con Soraia si è incrinato dopo aver abbandonato il GF Vip. Stando a quanto raccontato dal ragazzo, l’oramai ex fidanzata lo avrebbe iniziato a trascurare fino ad ammettere che non provava più nulla per lui.

Dal canto suo, l’ex corteggiatrice aveva confermato di aver deciso di lasciare Luca a causa della sua eccessiva gelosia. Si erano poi aggiunti altri motivi che l’avevano spinta a mettere un punto alla loro relazione. A distanza di mesi da queste dichiarazioni, la Ceruti è tornata nuovamente sull’argomento.

Durante l’intervista rilasciata a Sdl.Tv, Soraia ha spiegato di non essere convinta di esser stata l’unico motivo che ha spinto l’ex tronista ad abbandonare il GF Vip: “Secondo me non ha abbandonato per me, una buona percentuale era la mia mancanza ma non riusciva a reggere le situazioni e le dinamiche che c’erano all’interno della Casa”.

Una volta iniziata la convivenza, l’ex volto di Uomini e Donne ha ben compreso l’incompatibilità caratteriale con Luca. I due, infatti, hanno iniziato a discutere spesso per ogni minima cosa:

“Con la convivenza sono usciti fuori dei suoi lati caratteriali che non mi piacevano. Non andavamo d’accordo, litigavamo per qualsiasi cosa. Siamo usciti dal programma a maggio e subito dopo ha subito che entrava nella Casa. Nei mesi estivi andava tutto bene, uscivamo insieme, stavamo sempre in giro, eravamo sotto i riflettori, era tutto bello. Poi una volta che siamo entrati nella vita reale sono saltati fuori i problemi”.

Ha poi aggiunto: “Io ce l’ho messa tutta, poi l’amore è scemato e non sono stati i riflettori spenti a spegnere la relazione. Gli ho dato tutto quello che potevo dargli, anche le persone a me vicine hanno notato atteggiamenti brutti, come la gelosia. E tanti altri che mi hanno spaventato, e qui mi fermo. C’erano delle cose che non mi andavano bene. Durante una discussione vedevo la troppa gelosia che metteva in difficoltà anche altre persone quando eravamo fuori a cena con amici. Quando in una relazione una persona ti limita non è piaciuto una relazione sana perché fai fatica a essere te stessa. Io non avevo aiuti a far casa, ero da sola. C’era quello e in più i nostri momenti diventavano un dramma. E’ diventato un circolo vizioso”.

Con questa intervista, inoltre, Soraia Ceruti ha colto l’occasione per smentire tutti i flirt che le sono stati attribuiti dopo la rottura con Salatino. La ragazza, infatti, ha ammesso di non aver avuto nessuno dopo la fine della sua storia con Luca.