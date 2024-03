Stefano De Martino, flirt in corso con Dayane Mello? I due paparazzati insieme già nel 2017

Nonostante Stefano De Martino si dimostri abbastanza riservato sulla sua sfera privata, continua a finire nel mirino del gossip. A lanciare un nuovo scoop su di lui è ancora una volta Gabriele Parpiglia. Al giornalista, infatti, è giunta una segnalazione che vedrebbe il conduttore vicino a Dayane Mello, con cui avrebbe già avuto un flirt in passato.

RITORNO DI FIAMMA? – Ospite al programma Password, Parpiglia ha voluto lanciare un nuovo scoop su De Martino. Dopo aver raccontato di essersi sentito con Stefano per il gossip su di lui e Luciana Mantò, smentito da entrambi, ha voluto lanciare un’altra indiscrezione.

Finito di chiarire la questione della sua ultima segnalazione sull’ex ballerino, Gabriele ha voluto lanciare un altro scoop: “Però adesso mi è arrivata una notizia e non so come fare. Io nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: pare che lui adesso abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello”.

Se ci fosse realmente qualcosa tra i due, non si tratterebbe affatto di una conoscenza recente. Come è noto agli appassionati della cronaca rosa, Stefano De Martino e l’ex volto del GF Vip sono stati già avvistati insieme in passato. Correva l’anno 2017 e il settimanale Chi pubblicava alcuni scatti che mostravano i due a cena a Capri.

Sarà davvero così oppure anche in questo caso giungerà una nuova smentita da parte dell’ex volto di Amici? Al momento, né lui né Dayane hanno commentato quanto dichiarato da Parpiglia.