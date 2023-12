Stefano De Martino furioso con Belen Rodriguez: la verità che non ha detto in tv

Dietro la risposta tranquilla e conciliante di Stefano De Martino all’ex moglie Belen Rodriguez, in seguito all’intervista al vetriolo rilasciata dall’argentina a Domenica In, ci sono dettagli più complessi.

Secondo quanto riportato da fonti ben informate, il conduttore di Bar Stella non avrebbe reagito positivamente alle dichiarazioni di Belen, che ha parlato dei numerosi tradimenti consumati da De Martino durante il loro matrimonio durante l’intervista con Mara Venier. Lontano dagli sguardi indiscreti, De Martino avrebbe avuto una reazione furiosa.

De Martino furioso con Belen

Fonti vicine all’ex ballerino di Amici riferiscono che, in realtà, lui “è furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip”. A far trapelare l’indiscrezione è stato il sito Dagospia, che ha riferito anche della sorpresa del conduttore sulle modalità dell’intervista: “De Martino è stupito per lo sput*anamento avvenuto nell’azienda per cui lavora da qualche anno”.

“In molti hanno notato il comportamento quasi frenato della zia Mara, che avrebbe potuto affondare parecchio ma ha scelto una linea più asciutta”, riferisce ancora il sito di Roberto D’Agostino, che azzarda: “È stato “graziato” da Mara Venier sul flirt con Alessia Marcuzzi. I beninformati assicurano che Belen non avrebbe avuto problemi a fornire la sua risposta”.