Spesso al centro della cronaca rosa per via del suo matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano De Martino è tornato a far discutere per alcune sue dichiarazioni. L’ex volto di Amici ha parlato nuovamente di Emma Marrone e della fine della loro storia d’amore.

“Ci ha guadagnato” – Come ben ricorderanno gli amanti del gossip e i fan più affezionati di Amici, Stefano ed Emma sono stati insieme. I due si sono conosciuti proprio ad Amici, entrambi concorrenti. La loro storia d’amore è poi naufragata dopo l’incontro tra l’ex ballerino e Belen Rodriguez.

De Martino e la showgirl argentina sono poi convolati a nozze, da cui è nato Santiago, il primo figlio di Belen. La storia tra i due è stato un continuo tira e molla, ma attualmente sembra che stia procedendo a gonfie vele. A tornare a parlare del passato e della storia con la Marrone è stato il conduttore.

Intervistato dal settimanale Oggi, Stefano De Martino ha parlato della rottura con Emma: “Sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato“.

Sono passati anni dalla fine della loro relazione e, stando alle parole dell’ex ballerino, tra i due è rimasto un bel rapporto. Emma ha continuato il suo percorso nel mondo della musica, collezionando una serie di successi. Dal canto suo, Stefano ha abbandonato il mondo della danza, iniziando la sua avventura come conduttore in Rai.