Temptation Island, Alessandro e Jessica: addio definitivo o torneranno insieme?

L’ultima edizione di Temptation Island sta facendo parecchio discutere. Anche quest’anno le coppie scelte per compiere il viaggio nei sentimenti, sono riuscite a catturare il pubblico del docu-reality.

Tra le sei coppie che hanno messo in gioco la loro storia d’amore, a far parlare molto è stata quella formata da Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. Dopo il falò di confronto, sono in molti che si chiedono se tra i due qualcosa si sia risolto o se il loro sia un addio definitivo.

“È viziata” – A saltare all’occhio del pubblico è stata l’ossessione di Alessandro per la palestra e la forma fisica. Il ragazzo, infatti, ha trascorso molto tempo ad allenarsi, seguendo una rigida dieta anche all’interno del villaggio. Questa sua fissazione e la monotonia, hanno portato Jessica a scrivere al programma.

Dal canto suo, come anche ribadito nel falò di confronto, Alessandro si è spesso lamentato dell’essere viziata della compagna. Il concorrente ha infatti spiegato che la fidanzata non ha un lavoro fisso, tra i motivi di ciò è anche l’aiuto che la famiglia le dà. Sempre dallo sfogo di Alessandro, è emerso che la ragazza si farebbe aiutare dal padre, a cui il ragazzo è molto affezionato, anche per le faccende domestiche.

Davanti a queste accuse, la ragazza non ha fatto altro che concordare. La Mascheroni ha infatti ammesso di essere viziata, ma di non trovare nulla di male in tutto ciò. Questi problemi, inoltre, erano stati portati a galla ancor prima del confronto, dagli sfoghi del ragazzo nel villaggio del fidanzato.

Ma cosa ha spinto Alessandro a chiedere il falò? Se nelle prime puntate si era mostrato tranquillo, a preoccuparlo è stato l’avvicinamento tra Jessica e il tentatore Davide Basolo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato però il video in cui Auteri ha visto la fidanzata e il tentatore scambiarsi effusioni a letto, trascorrendo la notte insieme. Il tutto ha fatto scatenare una reazione esagerata al ragazzo, tanto da portarlo a rompere un vaso.

Nell’ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera, oltre agli ultimi falò di confronto, il pubblico ha potuto scoprire cosa è accaduto un mese dopo dalla fine delle registrazioni. Stando a quanto svelato ieri, i due hanno deciso di lasciarsi definitivamente.