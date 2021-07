Temptation Island : NIlufar risponde agli insulti di Jessica

Jessica Mascheroni è stata una delle protagoniste di ”Temptation Island” nell’edizione di quest’anno conclusa proprio ieri su Canale 5 alle 21:10. La donna in passato aveva sempre guardato il programma ed era sua abitudine commentare i protagonisti.

Alcuni commenti, però, non sono stati particolarmente graditi e un’ex partecipante ha deciso di replicare. La donna aveva partecipato al programma insieme al suo fidanzato Alessandro Autera, ma durante il percorso ha scoperto di avere un interesse per Davide Basolo. Con quest’ultimo, stando a quanto riportato ieri nel dopo puntata, si sta instaurando un bel rapporto e si stanno sentendo.

TEMPTATION ISLAND: I COMMENTI DI JESSICA MASCHERONI SU EX PROTAGONISTI – Sui social non tutti hanno gradito il modo in cui si è espressa Jessica Mascheroni nei confronti di ex protagonisti di ”Temptation Island”. Ci sono state parole pesanti che qualcuno ha giudicato addirittura ”razziste”. La ”vittima” è stata proprio Nilufar Addati, ex corteggiatrice e poi tronista di ”Uomini e Donne”.

Nilufar non è stata l’unica ad essere attaccata da Jessica Mascheroni, anche un’altra ex protagonista di ”Temptation Island”, Lara Zorzetto è stata oggetto di attenzioni negative da parte della giovane donna. Sono circolati anche commenti su Diletta Leotta e Federica Nargi.

Il commento che riportiamo qui di seguito, fatto da Jessica a Nilufar Addati potrebbe risultare abbastanza pesante e offensivo. La donna infatti aveva scritto: “Ma Nilufar quanto sei cessa e scema? Dai fatti un pianto che adesso ti insultano tutti. Crepa cessa rumena”. Nilufar ha subito replicato scrivendo: “Vabbè dai è stata gentile”. “Che poi sono iraniana ma vabbè”. Per leggere i commenti clicca qui.