Temptation Island, ex Dama al centro delle polemiche: il commento su uno dei concorrenti

Dopo un anno di stop, a grande richiesta è tornato in onda Temptation Island. Molto amato dal pubblico di Mediaset, il docu-reality ha ottenuto un buon numero di ascolti già dalla prima puntata. A seguire questa nuova edizione è stata anche Roberta Di Padua, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne.

L’ex Dama ha seguito la prima puntata, finendo, inaspettatamente al centro delle polemiche. A far scoppiare il caos sul web è stato il commento che la Di Padua ha fatto su uno dei protagonisti di questa nuova edizione.

SCOPPIA LA POLEMICA – Molto attiva sui social, Roberta ha commentato insieme ai fan la prima puntata di Temptation Island. Ad un certo punto, nelle sue IG Stories la donna si è lasciata scappare un innocente commento su Manuel Maura, che ha preso parte al viaggio dei sentimenti insieme alla fidanzata Francesca Sorrentino.

La Di Padua ha condiviso nelle sue storie di Instagram una foto che ha scattato al televisore, dove viene proprio mostrato Manuel. Ad accompagnare l’immagine è il commento: “E Manuel da dove è uscito? Tanta roba”. Sebbene la donna non sia stata volgare o inappropriata, è stata comunque sommersa dalle critiche.

Davanti a queste polemiche, l’ex volto di UeD si è trovata costretta a intervenire: “Buongiorno come state e come va? Io sempre uguale, ma volevo solo puntualizzare delle cose rispetto a delle notizie che ho visto che sono uscite. Due giorni fa ero con amiche e guardavo Temptation Island. Questo è un periodo per me pieno di bassi, mi sono lasciato andare a un commento su una persona e da lì si è scatenato l’inferno come al solito. Forse è stato un momento solo di sorriso in questa circostanza che non mi vede proprio al top. Inutile fare troppe polemiche ho detto solo quello che pensavo, quello che pensano moltissime donne ma non hanno il coraggio di dire”.