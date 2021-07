Temptation Island: Jessica nella stessa camera col tentatore, con Alessandro è finita

Lunedì sera è andato in onda su Canale 5 il quinto e penultimo appuntamento di ”Temptation Island” 2021. La puntata è stata ricca di colpi di scena. Jessica ha fatto parte a pieno dello spettacolo.

La ragazza non è riuscita a non cedere alla tentazione del single Davide Basolo. Il suo ragazzo Alessandro è stato costretto a vedere delle immagini nel pinnettu molto forti. La sua ragazza infatti stava dormendo nello stesso letto del tentatore ed è finita persino sopra di loro.

IL FALò DI CONFRONTO TRA JESSICA E DAVIDE – Alessandro quando si è trovato davanti alla fidanzata non ha potuto non arrabbiarsi. Le sue parole infatti sono state: “Bella roba che hai fatto. Non ti rendi conto forse. Ma che schifo che fai? Hai dormito insieme con lui e ti sei chiusa in bagno. Chiusa con un uomo, mio prendi in giro, sentivo che lo baciavi. Ho buttato via 7 anni con te. Io non ho fatto lo scemo come hai fatto te. Tu non ce l’hai la dignità.

Ha poi continuato: ”Ti comporti come le 15enni. Ormai è un anno e mezzo che non abbiamo vita sessuale e tu fai fatica a baciarmi, eppure con lui eri appiccicata. Poi non faccio schifo, facci palestra, sono giusto e mi sento bene. Io esco di qui a testa alta, tu no, dopo 15 giorni hai dormito con un cristiano“ .

LA SCELTA FINALE DI JESSICA – Com’era prevedibile Jessica ha deciso di lasciare il falò di confronto da sola e lasciare l’ormai ex fidanzato. Ha scelto di salutare il single Davide facendogli una promessa di rivedersi. Vedremo cosa accadrà tra i due. Per vedere il video clicca qui.