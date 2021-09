Temptation Island, seconda cicogna in arrivo per Lara Zorzetto: “La vita quando meno te lo aspetti ti sorprende”

Da quanto si sta apprendendo negli ultimi giorni, per molti ex prontagonisti di Temptation Island è in arrivo la cicogna. Dopo la conferma della gravidanza di George Polizzi, è arrivato un altro annuncio, sempre da un’altra ex concorrente: Lara Rosei Zorzetto.

“La vita quando meno te lo aspetti ti sorprende” – E se la Polizzi e Davide Tresse diventeranno genitori per la prima volta, per la Zorzetto si tratta della seconda gravidanza. Lei e il compagno Mattia Monaci sono già genitori di Leonardo, venuto alla luce l’anno scorso.

A dare l’annuncio è stata proprio l’ex protagonista del docu-reality, condividendo con i follower la foto del pancione e dell’ecografia. Ad accompagnare lo scatto sono le dolci parole della Zorzetto:

“Siamo felici di condividere insieme a voi ragazze oggi 20 settembre questa splendida notizia. La famiglia si allarga. Presto saremo in quattro!! La vita quando meno te lo aspetti ti sorprende. Ps: ammetto che non è stato facile in questi 3 mesi non fare sapere nulla, anche se qualcuna di voi (leggendo i vostri messaggi) aveva intuito qualcosa”.

Riguardo al futuro nascituro, la donna non ha voluto far sapere il sesso. Mettendo da parte la curiosità nello scoprirlo, i tanti fan dell’ex volto di Temptation Island hanno riempito la donna e il compagno di messaggi di congratulazioni per la lieta notizia.

