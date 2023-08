Ogni anno Temptation Island, offre la possibilità a molteplici coppie di poter testare la propria storia d’amore. I telespettatori continuano a dimostrare grande affetto verso questo format, motivo per il quale anche per questa edizione, i dati d’ascolto hanno raggiunto apici elevatissimi.

Tra le coppie protagoniste, Mirko e Perla: lui 26enne lei 25enne, i due convivevano a Rieti, nella città del ragazzo, posto nel quale Perla per amore del fidanzato si è trasferita lasciando la sua Salerno. Le cose non andavano benissimo al punto tale da spingere i due ragazzi a partecipare al programma. Per i pochissimi che non hanno seguito il programma, il falò di confronto finale ha decretato una decisione definitiva: Mirko ha abbandonato il villaggio in compagnia della tentatrice Greta mentre Perla al fianco del tentatore Igor.

A fare scalpore però è stata di sicuro la relazione tra Mirko e Greta: i due si sono presentati un mese dopo dalla fine del programma davanti a Filippo con un tatuaggio di coppia ed un amore folle al punto da condividere già la relazione con le rispettive famiglie. Questo ha inevitabilmente scatenato commenti contrastanti tra i follwer.

Mirko ritrova il rapporto con la madre

Oltre ad un nuovo amore però Mirko ha raccontato di aver ritrovato anche il rapporto con la madre. A quanto pare l’allontanamento tra i due è avvenuto a causa di Perla, dai racconti del ragazzo, in quanto le due donne non andavano molto d’accordo.

Mirko ha dichiarato: “Cosa mi ha dato questa esperienza? Questa foto con mia madre racchiude tutto, ho finalmente ritrovato me stesso“.