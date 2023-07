Temptation Island, Valeria Liberati ricoverata d’urgenza: “Il mio corpo a fuoco, non ne posso più”

Valeria Liberati ha partecipato a Temptation Island assieme al suo fidanzato Ciavy ormai qualche edizione fa. Durante il percorso, la coppia ha attraversato alti e bassi ma nonostante tutto ad oggi stanno ancora insieme. Purtroppo la vita ha messo a dura prova la forza di questa coppia a causa di un ricovero d’urgenza della giovane.

Corsa in ospedale

Qualche giorno fa, Valeria è stata ricoverata d’urgenza in ospedale ed è stata proprio lei a raccontarlo su Instagram ai suoi follower. “Grazie a tutti. Vorrei rispondere ad ognuno di voi ma siete in tantissimi, vi mando un bacio immenso a tutti voi. Sono ancora qui, spero solo di uscire al più presto. Sono stanca sia fisicamente che psicologicamente. Ma non si molla, tornerò più forte di prima” ha scritto la donna prima di raccontare la sua storia.

“23 Luglio 2023 mi trovo qui, in questo letto di ospedale. Non lo chiamerei neanche tale, è scomodo e ha un odore fastidioso. Sono passati ormai 3 giorni, l’aria mi soffoca, l’odore dei medicinali nel corpo, nell’aria. Non ne posso più, si ti stanca fisicamente e psicologicamente. In molti penserete che 3 giorni non sono nulla, forse sì o forse no. Certo che se mi fermo a pensare a quelle persone che ci sono da mesi vi darei ragione. Ma qui dentro credo anche solo un giorno sia troppo” ha iniziato il suo racconto Valeria Liberati.

Un problema dietro l’altro

Valeria ha raccontato tutta la sua storia su Instagram: “Mi sono recata in ospedale per dei dolori addominali, esattamente gli stessi dolori del parto (chi è mamma conosce perfettamente questi dolori). Non riuscivo a stare in piedi. Così mio padre mi ha portata di corsa al Pronto Soccorso. Mi hanno fatta entrare subito, senza nessun tempo di attesa. Mi hanno visitata e dopo varie analisi mi comunicano che ho un’infezione delle vie urinarie e renale destro. Per farmi passare il dolore mi fanno un antidolorifico ma secondo i medici non era necessario il ricovero. Così mi hanno prescritto una terapia da fare a casa.

Torno a casa, il tempo di sdraiarmi sul letto e di nuovo questi dolori, ma molto più forti, più acuti di quelli precedenti. Inizio a tremare in un modo eccessivo, come una crisi epilettica per intenderci. Ci rechiamo in un altro ospedale, arriviamo e i miei spiegano il tutto e subito mi ricoverano. Sincera? Pensavo fosse una cosa momentanea, non pensavo fosse seria. Invece mi sbagliavo. Sono passati ormai 3 giorni, quasi 4 e ne ho sentite di ogni. Del tipo: forse è appendicite, calcoli, coliche, infezione del color e infezione del pancreas. E altre 262782 cose. Questo succede perché? Qui al Pronto Soccorso ci sono molti più medici a differenza del reparto quindi ognuno dice la sua.

Oggi finalmente sono riusciti a dirmi qualcosa di definitivo o almeno spero. Però prima voglio raccontarvi un episodio successo ieri che non dimenticherò mai. Mi attaccano la flebo per l’antibiotico dopo 2 minuti il mio corpo inizia ad andare a fuoco, i polsi iniziano a gonfiarsi, le caviglie, gli occhi, la bocca. Faccio un urlo e i medici si precipitano, tolgono subito la flebo e mi attaccano l’ossigeno e mi danno l’antistaminico. Ci sono volute più di 6 ore prima che il mio corpo tornasse a funzionare come prima. Posso dire di aver vissuto un incubo a occhi aperti. Se solo ci ripenso mi vengono i brividi”.

Causa del malessere non del tutto chiara

La fidanzata di Ciavy ha spiegato che le cause del malessere fisico non sono ancora del tutto chiare ma i medici le hanno comunque comunicato come procedere: “Oggi, 23 Luglio sarei dovuta tornare a casa ma alcuni valori del sangue non vogliono scendere e quindi preferiscono tenermi qui. Ho un infezione all’intestino, a cosa è dovuto? Caffè a digiuno, tè termogenici e con il tempo questo è stato il risultato.

Ho letto messaggi di molte persone che parlavano dei frullati di Herbalife, quante risate mi sono fatta. Vi dico una cosa: il medico che mi ha visitata oggi stava bevendo alcuni prodotti di Herbalife, l’ho riconosciuto dallo shaker e iniziando a parlare con lei mi ha confermato (non mi serviva una conferma chiaramente perché so perfettamente dietro questi prodotti quanti studi ci sono) che lei li prende da anni.

Dico questo per tutte le persone che parlano senza sapere le cose. Bisogna saper utilizzare il prodotto, non superare le dosi giornaliere. Detto questo, ora provo a dormire anche se qui è molto difficile. Spero solo di tornare a casa domani, mi manca la mia quotidianità. Buona notte bellezze, la vostra Valeria”.