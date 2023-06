Quella di Totti e Ilary sembrava essere la coppia del secolo: i due si sono fidanzati giovanissimi, si sono sposati ed hanno costruito una splendida famiglia con tre figli: Chanel, Cristian e Isabel. Dopo diverse voci, è arrivata mesi fa una notizia che ha sconvolto tutti: Ilary e Francesco si separano.

Dopo diverse voci di corridoio, ha fatto il giro del web una foto di Totti in compagnia di una nuova donna, Noemi Bocchi. Capire da quale parte stiano effettivamente le colpe e da quale le ragioni, è stato ed è tutt’ora complesso per i fan che ancora sperano in un possibile ricongiungimento. Ad ogni modo anche Ilary ha deciso di cambiare la sua vita, con l’arrivo di un nuovo compagno, Bastian.

Come spesso accade però, i primi momenti, specie quando sei una coppia cosi nota come la loro, tutti i litigi e le incomprensioni finiscono in pasto ai social, tra Francesco e Ilary c’è stata maretta per moltissime settimane rispetto a tutte le divisioni da gestire dopo la fine del matrimonio.

Ecco un primo atto di pace

Sembrerebbe che per Francesco e Ilary le cose si stiano normalizzando, i due condividono la loro vita accanto a nuove persone, senza perdere mai di vista l’amore e la presenza nella vita dei figli.

Ilary ha anche dato vita ai primi segni di riappacificazione civile con l’ex marito, come? Riconsegnando a Totti le chiavi della Longarina, il centro sportivo di Ostia antica, al centro di una querelle giudiziaria tra i due nel corso degli ultimi mesi.