UeD, colpo di scena in studio: Roberta Di Padua abbandona da sola il programma

A tornare nuovamente in onda, dopo la pausa dovuta alle festività natalizie, è stato anche UeD. Nel pomeriggio dell’8 gennaio è andata in onda la prima puntata del 2024, dove non sono mancati i colpi di scena nel Trono Over.

LASCIA IL PROGRAMMA – Tornato nel parterre Over, dopo la rottura con Ida Platano, Alessandro Vicinanza ha deciso di riprendere la sua conoscenza con Roberta Di Padua. A catturare l’interesse del Cavaliere è stata anche un’altra Dama, Cristina Tenuta, motivo che ha spinto la Di Padua a prendere un’inaspettata decisione.

Il tutto ha avuto inizio quando è stata mostrata una clip che vede protagonisti Alessandro e Cristina. In questo breve filmato si vede l’uomo raggiungere la Tenuta fino al suo camerino, riuscendo a strapparle il suo numero di telefono. È innegabile l’interesse e l’attrazione tra i due protagonisti del Trono Over, cosa che non è sfuggita nemmeno a Roberta.

Davanti a questo filmato, quindi, la Di Padua è stata chiamata a sedersi al centro dello studio. Non riuscendo a trattenere le lacrime, la Dama ha deciso di lasciare il programma da sola: “Lo avevo immaginato e quindi ha fatto bene Cristina a farlo, però io ho raggiunto una consapevolezza. Io oggi lascio il programma”.

A questa decisione presa dalla donna, Vicinanza ha ammesso di non voler costringere nessuno a rimanere nella trasmissione. È poi intervenuta Tina Cipollari, chiedendo alla Di Padua se sia innamorata del Cavaliere, non aspettandosi una simile decisione da lei. A prendere le difese della Dama è stato Gianni Sperti, cercando di ricordarle di riflettere su una simile decisione.

Ad intervenire è stata anche Maria De Filippi, mandando in onda una breve clip in cui si vede Marco Viola, un altro Cavaliere, confessare il suo interesse verso Roberta. Nonostante anche Marco si sia fatto avanti, confessando pubblicamente la voglia di iniziare una frequentazione con lei, la donna è stata irremovibile. Nemmeno Alessandro, che l’ha seguita fino in camerino, è riuscito a farle cambiare idea. La Dama tornerà a Uomini e Donne? Non resta altro che attendere le nuove puntate.