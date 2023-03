UeD, storia al capolinea tra due ex volti del Trono Over: “Meglio sapere delle verità non belle ora che dopo”

È già scoppia una coppia nata nel Trono Over di UeD. Stando a quanto emerso dai social, la storia d’amore fra Gloria Nicoletti e Ivan Di Stefano è già giunta al capolinea. A rivelarlo è stata proprio l’ex Dama, facendo capire che a portarla a rompere con l’ex Cavaliere sarebbe stato uno sbaglio di quest’ultimo. Cosa è successo?

ROTTURA TRA I DUE EX VOLTI DI UeD – Non sempre gli amori tra Uomini e Donne, come visto in questi anni, sono destinati a durare in eterno. È il caso anche della storia fra Gloria e Ivan, da poco usciti dallo studio del noto dating-show. Ad annunciarlo è stata l’ex Dama, facendo crescere la curiosità dei fan del programma.

Solo due giorni fa Ivan annunciava, attraverso un’intervista a Tvpertutti.it, di aver deciso di lasciare il programma per la Nicoletti. Qualcosa, però, sarebbe andato storto. Stando a quanto spiegato dall’ex protagonista di Uomini e Donne, l’ex Cavaliere non si sarebbe comportato proprio bene.

“Vi ringrazio per la vostra gentilezza ma sono rimasta molto delusa. Purtroppo in amore non sono fortunata…tu sai a cosa mi riferisco, se una persona sbaglia prima di iniziare per me è già finita!! per il momento non voglio aggiungere altro…meglio sapere delle verità non belle ora che dopo, grazie a tutti vi voglio bene”, ha così rivelato Gloria attraverso una IG Story.

A spazzare via ogni dubbio, confermando le ipotesi su un possibile tradimento da parte di Ivan è stata proprio Gloria. Successivamente all’annuncio della sua rottura con l’ex Cavaliere, la donna ha aggiunto:

“Se la tua sincerità vuol dire ammettere che corteggi altre donne oltre me allora grazie. Visto che ho dei vocali tuoi dove ammetti di aver sbagliato ad inviare i messaggi facendo complimenti ad altre donne preferisco procedere per la mia strada. Mi dici frasi importanti e poi ti dedichi ad altre persone, sinceramente non è bello. Non siamo nel programma di Ued. No comment ti consiglio di guardarti allo specchio visto che vuoi passare da pulito e non lo sei.